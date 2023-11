Météo : jusqu'à 25 degrés dans le sud de la France en plein mois de novembre

"On devrait se réchauffer auprès d'un petit feu de cheminée et là, on est en terrasse sans manteau". En plein mois de novembre, les deux touristes que nous avons sollicités dans le sujet en tête de cet article, s'offrent un petit déjeuner en terrasse. Au Grau-du-Roi (Gard) ce lundi matin, il fait 16 degrés. Un temps particulièrement doux. Pour certains, inutile de se couvrir.