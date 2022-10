Jusqu'à 30 °C dans le Sud-Ouest, la vie comme en été

Les rideaux des camping-cars sont déjà fermés à neuf heures ce vendredi matin. Ces vacancières sont sorties dès les premiers rayons de soleil. Cette nuit, à Tarbes, la température a frôlé les 20 °C. "On est trois avec ma fille et ma mère. Du coup, il fait trop chaud. On ouvre tout", témoigne une dame. Cette année, Robert et Lilienne ont changé leur plan. Avec ces chaleurs, ils préfèrent rester dans les Hautes-Pyrénées.