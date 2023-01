VIDÉO - L'Auvergne savoure le retour de la neige

Néanmoins, pour les habitants, la neige, c’est aussi le temps du plaisir. 0°C degré mais le moral est au beau fixe pour les professionnels du tourisme. Dans l’hôtel Les Charmilles, les réservations ont repris immédiatement. "On se dit que c'est parti, que la saison va démarrer et qu'il y aura du monde pour les vacances de février. On va pouvoir travailler, donc, on est ravis", confie un gérant.

Un soulagement partagé par tous les commerçants. De la neige, c’est la promesse de bien travailler, d’autant plus que des chutes de neige sont encore annoncées, avec du soleil en fin de semaine.