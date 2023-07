Météo, l’été de tous les records ?

Selon les tendances de Météo France, l’été s’annonce plus humide dans le bassin méditerranéen et une fois encore très chaud. Chaque année, de nouvelles villes battent des records. Dans les années 70, seul Ajaccio en Corse avait dépassé les 40 degrés. En 2022, la Rochelle, Rennes, ou Abbeville, en tout, 50 communes de plus de 10 000 habitants ont franchi ce seuil. La sécheresse ne va pas disparaître, il faudra bien s’adapter.