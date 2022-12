La Lozère s'est réveillée sous la neige

Ce temps frais et hivernal a fait descendre le thermomètre à deux degrés celsius. Une situation propice pour le fromager de Grandrieu, car les habitants optent plutôt pour des recettes réconfortantes. "Un peu de reblochon et de tartiflette. Il faut prendre des forces et des calories. Donc, autant manger un peu gras", rapporte un client.

Mais très vite, la neige s'est intensifié ce dimanche 4 décembre sur les routes. Un épais manteau blanc a bloqué une dizaine d'automobilistes sur l'autoroute A75 en début de matinée. Après plusieurs heures d'attente, la voie a pu être dégagé en fin de journée. Cet épisode de neige rappelle l'impérieuse nécessité de bien s'équiper et de rester attentif aux bulletins météos pour ne pas se faire piéger.