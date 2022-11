Météo : la neige au mont Ventoux lance la saison d'hiver

Juan Chacon, gérant d'un restaurant situé tout en haut du mont Ventoux (Vaucluse) doit faire un peu de sport ce mardi matin pour préparer sa terrasse. "Pour nous, c'est le départ de la saison d'hiver", explique-t-il. En une nuit, la neige a tout recouvert. "Là, il y a un bon 20 ou 25 centimètres. La semaine dernière, on était en t-shirt sur la terrasse, et là, on va ressortir les chocolats chauds et les crêpes", explique un employé.