Météo : la sécheresse est-elle partie pour durer ?

Actuellement, la végétation de l'Hexagone est totalement sèche et cela se voit sur la carte. Si on pense que les averses prévues pour cette fin de semaine vont suffire pour changer la donne, ce n'est pas tout à fait le cas. Pour cause, une averse est localisée et se déplace. Ce qui fait qu'elle ne va donner que 20 minutes de pluie, et ce, au maximum. Elle est donc temporaire. Il est même possible que certains endroits n'aient pas de pluie durant le temps prévu.