Météo : le Nord se prépare à un troisième coup de vent en trois jours

Quelques kilomètres plus loin, à Hem, la tempête Eunice a jonché le sol de tuiles et de débris. Un pompier intervenant sur un bâtiment nous rapporte des infiltrations d'eau et nous explique que l'édifice n'a plus de toiture. Et il y a déjà urgence, car ce dimanche soir, Franklin, une nouvelle tempête, doit frapper le nord de la France.