Météo : le retour surprise de la neige dans les Pyrénées

À Mérens-les-Vals, 900 mètres, nous rencontrons Joël, randonneur aguerri. L’arrivée subite du mauvais temps a interrompu son périple. Le changement de temps a été tellement radical qu’il a aussi bouleversé les plans d’un couple d’éleveurs. Les 500 brebis de Florent et Amélie étaient déjà aux estives. Il a fallu les chercher en altitude, sous la neige. "Il ne faut pas qu’elles attrapent froid. Il faut que la laine repousse un peu et dès qu’on a un rayon de soleil, on remonte", explique le conjoint.