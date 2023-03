VIDÉO - Les images du nord de la France recouvert de neige

Direction Wormhout. Certains, prévenus par une alerte orange, avaient pris leurs précautions. "J'ai dormi plus près hier soir, sinon j'avais 30 kilomètres à faire ce matin. Du coup, j'ai mes parents qui habitent à trois kilomètres. J'ai dormi chez eux par précaution", explique un automobiliste. Et la neige encourage la solidarité. Une dame prête sa pelle à sa voisine qui est commerçante et qui déblaye le trottoir, par exemple, comme vous pouvez le voir dans la vidéo du reportage en tête de cet article.