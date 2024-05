Météo : neige dans les Pyrénées, chaleur en Alsace... un début mai vraiment inhabituel

De la neige dans les Pyrénées, des températures estivales en Alsace... ce 1ᵉʳ mai était marqué par une météo instable, imprévisible et presque hors saison. De quoi surprendre.

Il suffit de regarder la vidéo ci-dessus pour réaliser que ce 1ᵉʳ mai n'a pas été franchement comme les autres 1ᵉʳ mai. Regardez ce paysage digne d'un mois de décembre à Gavarnie-Gèdre, dans les Hautes-Pyrénées, un village où les habitants ont dû ressortir les gants. En temps normal, il fait 14°C début mai, mais aujourd'hui, le mercure n'a pas dépassé les 4°C.

Autre paradoxe dans le sud et la Méditerranée, d'habitude une valeur sûre. Les hôtels et les campings affichent généralement complets. Mais, ce n'est pas le cas aujourd'hui. Les annulations se succèdent et aucune réservation de dernière minute n'a été enregistrée. Pour une seule et même raison : la météo changeante.

En revanche, pas le même scénario à Strasbourg (Bas-Rhin) où la température s'est envolée. D'habitude, le thermomètre affiche 19°C un 1ᵉʳ mai ; ce mercredi, il a atteint 28°C. Un avant-goût d'été qui a incité des touristes belges ou allemands notamment à choisir l'Alsace, à la dernière minute, plutôt que la Côte d'Azur.