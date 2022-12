Météo : routes enneigées dans le nord, cafés en terrasse dans le sud

En terrasse, difficile d’imaginer que 19 départements français sont en vigilance orange pour neige et verglas. "On est des privilégiés alors, on reste en terrasse toute l'année à Perpignan !", s'amuse une cliente d'un café.

La seule ombre au tableau est le marché de Noël et son stand de bonnet qui sont déserts. Mais même Viviane, une Alsacienne d’origine, n’échangerait sa place pour rien au monde. "Hier, j'ai appelé mon frère, ils étaient à moins 7 degrés, et dans la journée moins un degré. Et 11 degrés ici", constate cette commerçante. La température devrait encore augmenter. Près de quinze degrés sont attendus à Perpignan ce mercredi après-midi.