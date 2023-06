VIDÉO - Orages à Toulouse : après le déluge, opération nettoyage

Dans certaines rues, l'eau montait en effet à 20, 30 et 40 cm. Elle s'est écoulée dans le sous-sol de la préfecture. Il faudra des heures pour assécher ce parking. Une intervention de plus pour les pompiers qui ont passé la nuit dehors. Ces derniers vont rester en alerte. On attend de nouveaux orages sur Toulouse dès cet après-midi.