VIDÉO - "Ça a été très, très puissant" : lendemain de déluge dans le Gard et l'Hérault

C'est plus d'un mètre d'eau qui a été observé dans les rues de Nîmes. Une partie des routes est devenue impraticable, obligeant certains automobilistes a abandonné leur véhicule, pris au piège par les torrents. C'est le cas d'Océane qui a été surprise par la tempête. Bloquée dans sa voiture, elle a pu s'en sortir et trouver refuge dans un gymnase aménagé par la Croix-Rouge. "Ce qui m’a fait le plus peur, c’est de ne pas pouvoir sortir de la voiture. Que l’eau monte, monte, monte... et que les pompiers ne viennent pas à temps", confie-t-elle dans le reportage de TF1 en tête de cet article.

En un peu moins de deux heures, l’équivalent d’un mois et demi de précipitations de pluie s’est abattu sur la région de Nîmes. Près de 150 millimètres ont été relevés sur le Sud-Ouest du Gard, accompagnés des violentes rafales et d'un tonnerre assourdissant.

Des témoignages rapportent que les pluies ont été si fortes qu’elles se sont infiltrées dans les maisons. Danielle, qui réside dans la ville, a veillé toute la nuit. "C'est venu de là-haut et puis ça a dégouliné", explique-t-elle en désignant son plafond puis son mur jusqu'au sol, ajoutant : "J’ai pris ma bassine, mes serpillères et j’ai épongé, épongé à plusieurs reprises dans la nuit, jusqu’à quatre heures du matin."