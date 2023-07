VIDÉO - Violents orages, foudre, grêle : la France toujours confrontée à de fortes intempéries

Ce week-end, des grêlons ont criblé les toits d'une maison à Augignac, en Dordogne. Un réveil brutal pour les propriétaires alertés par un bruit assourdissant. "On se prenait des grêlons sur la tête à travers les tuiles", témoigne une habitante dans le sujet en tête de cet article, confrontée à un orage qui a endommagé et inondé sa maison. "Mais, on a eu de la chance", tempère-t-elle. "Comme ils étaient assez gros, on a eu le temps de les mettre dans des seaux et de les balancer par la fenêtre. Ils n'ont pas trop fondu. Donc, cela n'a pas fait trop de dégâts à l'intérieur".

Un violent orage très localisé, les pompiers sont intervenus une vingtaine de fois dans ce seul village de 800 habitants. “C’est arrivé tout d’un coup sur la place, on aurait dit un étang et l’eau est entrée comme un ruisseau dans le garage”, poursuit une autre habitante sollicitée par nos soins.