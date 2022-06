MÉTÉO - Orages, pluies, vents violents : ce qui vous attend ce samedi

Une météo très agitée pour ce début de week-end. Météo-France a placé douze départements en vigilance orange : Ardennes, Meuse, Marne, Haute-Marne, Aube, Yonne, Côte-d'Or, Saône-et-Loire, Nièvre, Loire, Allier et Puy-de-Dôme. Ce samedi matin, un front sera présent entre les Hauts-de-France et la Nouvelle-Aquitaine, provoquant des passages pluvieux faibles à modérés, le temps restant dégagé par ailleurs. Samedi après-midi en revanche, prudence : entre les Ardennes et l’Auvergne, les orages seront nombreux, parfois puissants, notamment en début de soirée.