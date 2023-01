VIDÉO - Bombe cyclonique : la Californie touchée par un nouvel épisode de fortes précipitations

Une partie de la ville est submergée par les vagues et les rues sont transformées en torrents. Certains habitants se sont enfuis in extremis. "J'étais dans la cuisine en train de préparer le dîner et d'un coup tout a tremblé. On a été plongé dans le noir. J'ai cru que c'était un tremblement de terre", explique une habitante.

La Californie reste en état d'alerte. Toute la côte est balayée par cette tempête, que les météorologues appellent une bombe cyclonique. Des dizaines de milliers de foyers sont toujours privés d'électricité et au moins deux personnes ont perdu la vie, dont un enfant en bas âge.