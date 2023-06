Météo : plus de 30 degrés, vague de chaleur inhabituelle

À un peu plus de 31 degrés, tous les Lillois n’ont pas encore changé leurs habitudes, comme ne plus courir à l’heure du déjeuner. Il fait chaud et sec, à Lille comme à Strasbourg. Il n'y a plus plu depuis la mi-mai, les grandes surfaces ont vite changé leur tête de gondole. Dans la moitié nord, les températures sont en moyenne 5 degrés supérieures au normales de saison et l’épisode dure.