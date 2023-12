Plus doux en attitude que dans les vallées : vers des inversions de températures ce week-end en France

Après plusieurs semaines de pluie, les conditions météorologiques vont s'améliorer dans les prochains jours sous l'impulsion d'un puissant anticyclone. Le retour du soleil, ou du moins d'un temps plus sec, va susciter un curieux phénomène avec une baisse progressive des températures en plaine et une hausse du mercure sur les sommets. Explications.

Un double phénomène qui va changer le visage de la météo dans l'Hexagone lors des prochains jours. Après une longue période pluvieuse, un important anticyclone va s'imposer dans le ciel français. Signe de son intensité, et en raison de sa forme curieuse - il ressemble à une pomme de terre sur les cartes satellites -, les scientifiques parlent d'une "patate anticyclonique". De ce fait, le soleil va percer sur une large partie du territoire, mais difficilement, les nuages restants aussi bien présents, en raison de toute l'humidité "coincée dans les premières couches de l'atmosphère".

Dans le même ordre d'idée, et dans ce contexte, la combinaison entre hautes pressions et rayonnement solaire court et faible va provoquer des "inversions de température", annonce Météo France. "La fraîcheur et l'humidité va rester plaquée au sol, alors que l'ambiance sera très douce, et largement ensoleillée en journée, dans l'air sec en altitude", indique l'institut. Dans le détail, "de forts contrastes de température et d'humidité vont se créer entre les basses couches et l'atmosphère libre au-dessus".

Des températures de montagne en plaine et vice versa

Conséquence directe, "et c'est contre-intuitif", reconnaissent les chercheurs, dans le même temps "qu'une masse d'air extrêmement douce va progressivement gagner le pays", "les températures vont progressivement baisser d'ici à dimanche en plaine [...] pour rejoindre des niveaux de saison, voire une certaine fraîcheur dans l'ouest". Par exemple, le mercure va passer de 13 degrés à Bordeaux ce vendredi à 7°C dimanche. Au contraire, alors que la température baisse généralement davantage en montagne, elle va, cette fois, se maintenir. D'où l'appellation d'inversion. En résumé, "cet air froid, plus lourd, va s'accumuler dans le fond des vallées, pendant que la température va rester plus douce en altitude", indique Météo France.

À noter qu'avec ces fameuses inversions, le mercure va être maintenu sous les 10°C sur la grande majorité du pays, en dehors de la façade méditerranéenne, durant tout le weekend à venir.