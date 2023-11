VIDÉO - Dépression Domingos : fragilisée par Ciarán, la côte Atlantique craint de nouveaux dégâts ce week-end

À Biscarosse, dans les Landes, la nuit de jeudi à vendredi a déjà été agitée à cause d'une nouvelle dépression, qui s'est formé à la suite du passage de la tempête Ciarán. Des rafales de plus de 150 km/h ont déjà été relevées dans la commune, avec de premiers dégâts. Mais avant même leur réparation, il faut se préparer à l'arrivée de Domingos. Sur place, l'envoyée spéciale de TF1 Lise Cloix indique que de "fortes pluies, de grosses vagues et des rafales jusqu'à 120 km/h" sont à prévoir sur toute la façade atlantique.

"Cette tempête devrait être beaucoup moins importante que la tempête Ciarán, précise notre journaliste, en duplex vidéo (à retrouver en tête de cet article). Mais le problème est que toute cette zone touchée par Domingos a vu son littoral déjà très fragilisé par les précédentes tempêtes." Le risque est donc d'observer des dégâts supplémentaires lors de ce nouveau coup de vent, alors que les perturbations déferlent sur le pays depuis début octobre. "Sur le terrain, certaines maisons ont été sécurisées par les pompiers [ce vendredi], poursuit Lise Cloix. Mais il suffirait d'un gros coup de vent pour que certaines toitures s'envolent."