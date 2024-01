Météo : quel temps ce mardi 2 janvier ? Découvrez les prévisions de Guillaume Woznica

Ce mardi, le temps sera pluvieux et maussade sur une large partie du pays. 10 départements sont en vigilance orange pour des crues et un risque de pluies-inondation. Découvrez les prévisions du jour.

Le ciel sera pluvieux et venteux mardi sur une grande partie du pays, avec d'importants cumuls au nord et dix départements placés en vigilance orange pour des crues et un risque de pluies-inondation, selon Météo-France. Finistère, Loire-Atlantique, Manche, Mayenne, Morbihan, Orne, Pas-de-Calais, Sarthe et Vendée sont en vigilance orange pour pluies-inondation. La vigilance orange crues concerne le Pas-de-Calais et le Nord.

La perturbation pluvieuse active qui a abordé la Bretagne lundi a désormais envahi le tiers nord-ouest du pays, indique le service météorologique qui prévoit un épisode de forts cumuls de pluie dans un contexte hydrologique sensible.

Ce matin, le mauvais temps gagnera tout le nord du pays jusqu'au Poitou-Charentes, le Limousin et Auvergne Rhône-Alpes. Les rafales atteindront 70 à 90 km/h sur la moitié nord, parfois 100 km/h sur les côtes bretonnes. Sur le tiers sud, le temps sera sec mais très voilé. Dans l'après-midi, si les pluies et le vent faibliront par la Bretagne, l'activité pluvieuse et venteuse restera marquée ailleurs.

Les cumuls sur la journée seront copieux sur le quart nord-ouest, le nord des Hauts-de-France et notamment le Pas-de-Calais, le Grand-Est, en particulier sur les Ardennes, la Meuse et le massif vosgien. Sur les Alpes du nord, il neigera à partir de 1.200 m le matin, de façon plus marquée l'après-midi mais de plus en plus haut au dessus de 1.500 à 1.800 m.

De petites gelées seront possibles dans la matinée au pied des Pyrénées, de l'intérieur du Languedoc-Roussillon à la Provence et dans les Alpes. Ailleurs, il fera entre 4 et 10 degrés. En journée, les maximales seront encore douces, entre 10 et 14 degrés en général, localement 15 à 18 sur la Côte d'Azur, la Corse et le sud Aquitaine.