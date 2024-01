VIDÉO - Météo : quel temps ce vendredi 5 janvier ? Découvrez les prévisions de Guillaume Woznica

Une nouvelle fois, le temps sera pluvieux dans l'Hexagone ce vendredi. Cependant, l'accalmie se précise dans le nord du pays, touché une nouvelle fois par des crues exceptionnelles. Découvrez les prévisions du jour.

Le temps sera pluvieux vendredi dans le sud du pays, plus variable dans le nord, prévoit Météo-France qui a levé la vigilance rouge dans le Pas-de-Calais, touché par de fortes inondations, tôt vendredi. Ce département reste en vigilance orange crues, ainsi que le Nord, les Ardennes et la Meuse.

Vendredi, la perturbation arrivée par la Bretagne se décalera sur le sud du pays. Il pleuvra, parfois modérément, du Sud-Ouest vers le Centre-Est et la Franche-Comté. Des averses, parfois orageuses, rentreront en matinée sur le Pays basque. Un petit épisode méditerranéen touchera le Sud-Est avec des remontées pluvieuses qui affecteront le Languedoc et surtout la Provence-Alpes-Côte d'Azur une bonne partie de la journée. Les cumuls de précipitations pourront être importants sur le Pays basque, ainsi qu'en Provence-Alpes-Côte d'Azur, notamment sur le relief des Alpes du sud et sur le littoral de la Côte d'Azur. Il neigera sur les Pyrénées à partir de 1.200/1.400 m, puis vers 900/1.000 m en soirée, et sur les Alpes vers 1.600/1.800 m, puis 1.200/1.400 m en fin de journée.

Ce mauvais temps intéressera également la Corse en journée, avec de bons passages pluvieux sur l'ouest de l'île de beauté. Le mistral et la tramontane se mettront en place en soirée avec des pointes à 60/70 km/h. Sur le nord de la France, il pleuvra encore le matin sur les Hauts-de-France, avec du vent fort soufflant jusqu'à 80/90 km/h sur le littoral et 50/60 km/h dans l'intérieur des terres. Du Nord-Ouest vers le Nord-Est, le temps sera variable en journée, alternant passages nuageux et éclaircies. Des averses circuleront l'après-midi de la Bretagne vers la Normandie. Des ondées rentreront en soirée sur le Nord-Pas-de-Calais.

Les températures minimales seront comprises entre 3 et 7 degrés, 8 à 10 près du littoral. Les maximales varieront généralement de 8 à 12 degrés, 13 à 15 degrés près de la Méditerranée et jusqu'à 16 à 18 sur la côte orientale de la Corse.