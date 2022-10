Jusqu’à 30°C attendus : l’été revient la semaine prochaine

Avec des moyennes de l’ordre de 21 à 23°C au nord et de 24 à 26°C au sud l’après-midi, les valeurs maximales seront situées jusqu’à 10°C au-dessus des normales de saison. Les températures seront localement dignes du mois de juin plutôt que d’une deuxième quinzaine d’octobre. Lundi après-midi, il fera souvent entre 22 et 28°C du sud-ouest aux régions de l’est alors que les valeurs plafonneront à 18°C en moyenne dans le nord-ouest où le ciel sera menaçant.

Mardi, les thermomètres seront encore en hausse avec 20°C ou plus près des frontières du nord-est, entre 22 et 24°C de la Bretagne à l’Île-de-France et jusqu’aux régions centrales. En Nouvelle-Aquitaine et Midi-Pyrénées, le seuil de chaleur fixé à 25°C sera atteint ou dépassé, avec des pointes à 29°C possibles entre les Landes et le Pays Basque. Ces valeurs hors norme s’accompagneront d’un temps généreusement ensoleillé sur les deux tiers sud du territoire.

Peu d’évolution à attendre pour la journée de mercredi avec un temps lumineux dans la plupart des régions et une grande douceur l’après-midi. Un air d’été indien s’invitera avec des pointes à 25°C jusqu’au Val de Loire, 26°C dans le Poitou, le Limousin ou en Auvergne et entre 28 et 30°C en se rapprochant des Pyrénées.