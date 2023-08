Un gros coup de vent attendu sur le nord-ouest de la France ce mercredi

Si les rafales ne devraient pas dépasser les 70 à 90km/h à l'intérieur des terres, elles pourront atteindre 90 à 100km/h près des côtes de la Bretagne et de la Manche, et jusqu'à 110km/h localement, sur les caps exposés. Météo-France n'exclue pas d'activer ce mercredi la vigilance orange vent sur certains départements côtiers entre le Morbihan et le Pas-de-Calais - déjà placés en vigilance jaune - en raison du caractère exceptionnel de cet épisode en période estivale. Le département de la Manche devrait être le plus concerné par ces prévisions.