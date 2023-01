La neige enfin de retour en montagne et dans les stations de ski

Sur le Massif Central, la situation sera plus compliquée. "La neige va s'abaisser à 1300 m dans la nuit de dimanche à lundi, mais sur des sols très mouillés. C'est dans la journée de lundi que la situation météo sera la plus propice à la neige avec des températures qui continueront de baisser et une limite pluie-neige qui s'abaissera à 1100 mètres", avance la Chaîne Météo. Néanmoins, les quantités de neige s'annoncent insuffisantes pour que les stations situées à basse altitude puissent rouvrir leur domaine. On attend 5 à 10 cm à 1000 m d'altitude et une vingtaine de centimètres à 1400 m.

Tandis que dans les Pyrénées, même si la neige tombera dès 1300-1400 m et persistera encore lundi matin, selon le dernier bulletin de Météo-Pyrénées, "cela ne sera pas suffisant pour les stations de ski."