La France entre pluies et éclaircies… Les prévisions météo de ce jeudi 13 octobre

Au lever du soleil, les températures seront comprises entre 8 et 13 degrés sur la moitié nord du pays et entre 10 et 14 degrés plus au sud. Les maximales s'échelonneront de 15 à 16 degrés des frontières du nord-est à 22 à 23 vers le sud-est du pays et la Corse. Jusqu'à 26 degrés sont attendus dans la région du Languedoc-Roussillon.