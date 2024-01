Pas de pluies prévues pour les 10 prochains jours, la sécheresse va s'aggraver sur le pourtour méditerranéen

Après un temps hivernal, le redoux s'est installé en France. Dans le sud de l'Hexagone, la hausse des températures et les vents d'ouest vont continuer d'assécher les sols. Dans ces régions déjà fortement touchées par la sécheresse, aucune précipitation n'est prévue dans les 10 jours à venir.

La situation est alarmante. Alors que le redoux s'est installé en France, les prévisions de Météo-France pour les semaines à venir inquiètent dans le sud de l'Hexagone. Sur le littoral méditerranéen, aucune pluie n'est prévue dans les 10 prochains jours, ce qui va aggraver la sécheresse déjà présente dans la zone, et particulièrement en Roussillon. Dans son dernier bulletin, publié mardi 23 janvier, Météo-France alerte sur "une nouvelle séquence durable de vent orientés à l'ouest" qui vont "continuer d'assécher" les sols du littoral méditerranéen.

L'ensemble de la région "restera très probablement au sec ces 10 prochains jours, aggravant la sécheresse préoccupante et chronique de la région", insiste encore l'organisme qui prévient que "ce mardi 23 janvier, l'indice d'humidité des sols agrégé au territoire des Pyrénées-Orientales atteint les valeurs record enregistrées depuis le début du calcul de ce paramètre", en 1958.

Météo-France

Avec "aucun signal de pluie en vue" d'ici la fin du mois, "la sécheresse des sols va continuer de s'aggraver et elle sera inédite pour une fin janvier", alerte encore Météo-France avant d'asséner : "Jamais, depuis le début des mesures, les sols n'auront été aussi secs une fin janvier dans les Pyrénées-Orientales". Un constat qui concerne toute la Catalogne, côté français comme côté espagnol.

Une région en voie de désertification ?

Pire, dans les Pyrénées, dans les jours à venir, l'isotherme 0°C - altitude dans l'atmosphère libre à partir de laquelle les températures deviennent négatives - "devrait remonter au-dessus des 3800 mètres, et rester au-delà des 3000 mètres d'ici les premiers jours de février", prévient Météo-France. Des températures bien trop chaudes pour la saison qui vont mettre un peu plus à mal un manteau neigeux déjà extrêmement déficitaire dans les massifs. Une donnée inquiétante pour le printemps et l'été, la fonte des neiges étant un paramètre indispensable à la recharge des cours d'eau et des sols.

Dans son point publié le 17 janvier dernier, le Bureau de Recherches Géologiques et Minières (BRGM) alertait ainsi sur la situation des nappes profondes autour du pourtour méditerranéen, fragilisées "par un étiage sévère et l'absence d'épisodes notables de recharges". L'organisme avait alors jugé en particulier "difficilement envisageable de reconstituer durablement les réserves des nappes du Roussillon et d'observer des niveaux au-dessus des normales d’ici le printemps 2024". Une mise en garde qui intervient après une année 2023 déjà marquée par une sécheresse historique dans les Pyrénées-Orientales, département à l'activité agricole et touristique importante qui a subi de nombreuses restrictions d'usages de l'eau.

Avec le changement climatique dû aux activités humaines, de tels épisodes sont appelés à se multiplier dans les années à venir dans cette région, menacée par la désertification en cas de hausse trop importante des températures. Dans la trajectoire actuelle, la France pourrait se diriger vers une hausse du thermomètre de 4°C d'ici 2100 par rapport à l'ère pré-industrielle, alors que le territoire subi un réchauffement plus marqué que la moyenne mondiale.