Retour de la neige : jusqu'à 60 centimètres attendus cette semaine dans les Alpes

À l'arrêt, impossible d'aller plus loin pour ce camion et ce bus à cause de la chaussée glissante. Aurait-on perdu les bonnes habitudes ? Il vaut mieux être équipé ce lundi matin, comme Stéphanie, la factrice. "Ce sont des conditions qui sont quand même difficiles pour nous, car on a quand même un secteur à faire (...) et des fois, les routes ne sont pas forcément des plus pratiques", explique-t-elle. À Saint-Sorlin-d'Arves (Savoie), il n'avait pas neigé depuis un mois. Les habitants ressortent les pelles et les machines. Des outils restés bien trop longtemps au garage.