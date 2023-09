VIDÉO - Météo : quel temps ce dimanche 24 septembre ? Découvrez les prévisions de Guillaume Woznika

La journée débutera dans une ambiance dans l'ensemble bien fraîche avec au lever du jour des températures de 3 à 9°C en général dans les terres, localement 1 ou 2°C en Champagne, Bourgogne et Berry et de faibles gelées possibles en Limousin, prévoit Météo France.

Sur les zones côtières, les minimales seront comprises entre 9 et 15°C, jusqu'à 16 à 18°C en Corse. Quelques grisailles traîneront ici et là le matin, sous forme de nuages bas en Bretagne ou de bancs de brouillard, notamment le long des vallées du sud-ouest et d'Auvergne Rhône-Alpes, en Val de Saône et sur le nord-est. Ailleurs, le ciel sera peu nuageux.