Météo : quel temps ce lundi 17 juillet ? Découvrez les prévisions

De la Bretagne et les Pays de Loire jusqu'à la frontière belge, après une matinée lundi sous un ciel très nuageux et encore quelques averses, la tendance sera à l'accalmie l'après-midi, selon les prévisions de Météo-France. Les ondées seront plus rares et se limiteront de la Normandie au Nord, les nuages feront peu à peu place aux éclaircies. Le vent de sud-ouest, encore sensible près de la Manche le matin, faiblira au fil des heures.

De la Nouvelle-Aquitaine jusqu'à la Franche-Comté, ainsi que sur les Alpes, des passages nuageux circuleront le matin et donneront quelques pluies éparses. L'après-midi seul le relief du Jura et des Alpes conservera des nuages et quelques averses.

Ailleurs, la journée sera largement ensoleillée dans une ambiance estivale. Météo France maintient ce lundi la vigilance orange "canicule" sur les Alpes-Maritimes (06).