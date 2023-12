VIDÉO - Météo : quel temps ce lundi 25 décembre ? Découvrez les prévisions de Daniela Prepeliuc

Le temps de lundi sera faiblement perturbé au nord, et calme mais parfois gris au sud. Le vent de sud-ouest restera assez fort près de la Manche et des frontières du nord, jusqu'à 60 à 70 km/h en rafales. Les températures maximales seront toujours au-dessus des normales saisonnières.

Des nuages et des températures particulièrement douces. Ce lundi 25 décembre, le temps sera faiblement perturbé au nord, et calme mais parfois gris au sud, selon des prévisions de Météo-France. Au nord de la Loire jusqu'au Nord-Est, cette journée de Noël se déroulera sous un ciel très nuageux à couvert. Quelques faibles pluies sont attendues au nord d'une ligne de la Seine-Maritime aux Ardennes. Le vent de sud-ouest restera assez fort près de la Manche et des frontières du nord, jusqu'à 60 à 70 km/h en rafales.

Ailleurs, peu de changement, avec un temps calme, qui restera ensoleillé sur les Pyrénées et sur un grand quart sud-est après la dissipation des brouillards matinaux. Dans le Sud-Ouest, en revanche, les brouillards ou nuages bas seront nombreux, souvent lents à se dissiper et pourront persister l'après-midi.

Les températures minimales seront comprises entre 1 et 6 degrés de l'Aquitaine aux frontières de l'est avec quelques gelées dans les vallées alpines, auvergnates et pyrénéennes. Elles seront très douces ailleurs avec 8 à 11 °C sous les nuages. Les maximales seront toujours au dessus des normales saisonnières. Elles atteindront 10 à 15 degrés en général, jusqu'à 17 à 19 degrés en Corse et sur les plaines du Languedoc, et jusqu'à 20 à 21 °C sur le Roussillon.