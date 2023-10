VIDÉO - Météo : quel temps ce mercredi 18 octobre ? Découvrez les prévisions d'Ange Noiret

Trois départements en vigilance orange. Météo-France a placé, pour mercredi 18 octobre, l'Hérault, le Gard et l'Ardèche en alerte en raison de l'arrivée d'un épisode cévenol pouvant provoquer d'importantes pluies et inondations. Les précipitations vont s'intensifier en matinée sur l'Hérault et le Gard, en particulier sur le relief et les premiers contreforts cévenols. Les précipitations gagneront l'Ardèche et prendront un caractère orageux l'après-midi, les intensités deviendront localement fortes.

En soirée, les pluies gagneront la vallée du Rhône et persisteront la nuit suivante. Ce temps pluvieux s'accompagnera d'un vent de sud soutenu, jusqu'à 90 km/h en rafales de la vallée du Rhône aux côtes méditerranéennes. Le Roussillon et la Corse resteront à l'écart et bénéficieront d'un temps ensoleillé. Sur PACA, le ciel sera chargé, avec quelques averses en soirée.