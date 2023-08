VIDÉO - Météo : quel temps ce mercredi 30 août ? Découvrez les prévisions d'Ange Noiret

Le reste du pays connaîtra un temps plus mitigé. En matinée, le ciel sera bien chargé sur la moitié ouest du pays. Des pluies faibles traverseront les Hauts-de-France et la région parisienne en direction de la Champagne-Ardenne, les Pays de la Loire vers le Centre-Val de Loire et la Nouvelle-Aquitaine. À l'est, le soleil fera quelques belles apparitions. Dans l'après-midi, un ciel variable, partagé entre éclaircies et passages nuageux, se généralisera.

Quelques averses se déclencheront de la Normandie aux Hauts-de-France et du nord-est au sud-ouest. Elles seront plus fréquentes aux abords des Pyrénées, et parfois soutenues du Grand Est à la Bourgogne et des rivages de la mer du Nord à la frontière belge.

Les températures resteront fraîches. Entre 9 et 14 degrés en général dans la matinée et jusqu'à 15 à 18 degrés sur le littoral aquitain et les côtes méditerranéennes. En journée, les maximales varieront entre 18 et 23 degrés. Elles atteindront localement 24 à 25 degrés sur les plaines du Sud-Ouest et le sud de la région Rhône-Alpes, 25 à 28 sur le pourtour méditerranéen et 29 à 30 degrés dans le Var.