VIDÉO - Météo : quel temps ce samedi 23 septembre ? Découvrez les prévisions de Guillaume Woznika

Le temps samedi sera nuageux et frais le matin, mais plus ensoleillé l'après-midi, selon les prévisions de Météo-France. Les régions bordant la Méditerranée conserveront un temps bien ensoleillé tout au long de la journée au prix du Mistral, Tramontane et vent d'Ouest autour de la Corse, qui souffleront entre 60 à 70 km/h en journée, puis atteindront jusqu'à 80 à 90 km/h pour le mistral et vers les caps exposés en Corse en fin de journée.

Sur le Limousin et vers les frontières belges, les quelques bancs de brume ou de brouillards présents au lever du jour se dissiperont rapidement. Au sud de la Garonne, quelques averses persisteront encore et seront plus fréquentes en allant vers le piémont pyrénéen. Elles s'estomperont dès la mi-journée, mais le ciel restera très nuageux l'après-midi.