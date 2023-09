VIDÉO - Météo : quel temps ce samedi 9 septembre ? Découvrez les prévisions de Coralie Dioum

Toutefois, sur la Bretagne dès le matin, puis le Pays basque l'après-midi, les nuages seront un peu plus menaçants et parfois accompagnés de quelques ondées. En fin de journée, ces averses pourraient par moments devenir orageuses. Sur les plaines du Roussillon et de l'Aude, un petit changement de temps s'amorcera également avec l'arrivée d'entrées maritimes et un soleil un peu moins généreux. Le vent d'autan restera sensible sur les hauteurs du Tarn et sur le Lauragais.