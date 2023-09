VIDÉO - Météo : quel temps ce vendredi 15 septembre ? Découvrez les prévisions de Coralie Dioum

Dans l'après-midi, ces pluies vont se décaler vers l'est tout en perdant en intensité, avant d'évacuer le pays dans la soirée. Un vent fort d'est accompagnera cet épisode méditerranéen, soufflant toute la journée avec des rafales atteignant 70 à 90 km/h de la Camargue aux côtes varoises, selon Météo-France. Sur la Bretagne, la Normandie et les Pays de la Loire, le temps sera également orageux toute la journée, mais "de manière plus isolée et moins soutenue qu'en Méditerranée". Entre ces zones perturbées, le temps sera calme et chaud pour la saison, avec "un ciel voilé mais néanmoins lumineux".

Au petit matin, on attend entre 12 à 16°C sur la moitié nord, et 15 à 19°C sur la moitié sud, avec localement 20 à 21°C sur l'île de beauté. Au meilleur de l'après-midi, prévoyez 23 à 28°C en général, et jusqu'à 28 à 30°C des Pays de la Loire au Centre et jusqu'au Sud-Ouest.