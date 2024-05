Météo : quels départements ont (largement) dépassé leurs moyennes de pluie ces dernières semaines ?

Depuis dimanche 28 avril, des trombes d'eau se sont abattues sur de nombreuses régions en France. S'agit-il d'un phénomène exceptionnel pour un mois d'avril ? Le 20H fait le point.

Avril 2024 affiche un bilan de 79,8 mm de pluie, soit +21 % de plus que la normale du mois. Il faut remonter au mois de mars 2022 pour trouver un mois plus pluvieux qu'avril 2024, où il était tombé 107,9 mm de pluie, soit deux fois plus que la moyenne d'un mois de mars classique.

S'agit-il d'un record pour un mois d'avril ? Paradoxalement, sur le plan national, ce n'est pas le cas. Il accuse même un léger déficit, soit -7% par rapport à la moyenne d'avril depuis 30 ans.

Nonobstant, certains départements ont, eux, largement dépassé leur moyenne, comme on peut le voir sur cette carte ci-dessus : +67% de pluie dans le Nord, +53% de pluie dans le Pas-de-Calais, +48% dans le Rhône, +44% en Haute-Loire. Lyon a même battu un record, dimanche dernier, avec 74 millilitres de pluie, soit un mois de pluie en 24 heures.

Quelles conséquences ?

À Irigny, dans le Rhône, au sud de Lyon, les habitants se sentent en sursis. Dans la maison de Charlotte, sollicitée par TF1, la pluie s'est infiltrée, créant un vide sous la dalle. Comment expliquer un tel mécanisme ? Les fortes pluies s'infiltrent en réalité dans les sols, elles les saturent jusqu'à exercer une forte pression pour évacuer le trop-plein.

Ainsi, dans des zones déjà fragilisées, cela peut provoquer des glissements de terrains, comme à Grigny : la ligne TER Lyon Perrache-Givors a été coupée dans les deux sens, suite à un affaissement de talus.