Mais où est passé l’automne ?

Sur le marché de Biarritz (Pyrénées-Atlantiques), un rapide coup d'œil au stand nous permet de voir que l'été n'a pas dit son dernier mot. "On a des fraises qui sont d'été. Les tomates, celles du pays, normalement, on ne devrait pas en avoir en hiver. Et là, on les a toujours", explique Catalina Mourinho, vendeuse.

En ce 26 octobre, la star de l'étal ce n'est pas la citrouille, mais bien la fraise. Les primeurs ne sont pas les seuls à devoir s'adapter.