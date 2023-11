Intempéries : pour anticiper les dégâts, la Corse mise sur la prévention

Après plusieurs semaines de pluie sur tout le pays, les intempéries se dissipent en France. À Ajaccio, des chantiers sont en cours pour contenir d’éventuelles inondations. De nouveaux outils d’alerte et de prévention sont aussi mis en place.

Des bassins de rétention d’une grande capacité ou encore des tunnels d’évacuation d’eau pluviale raccordés à la mer, traversant des quartiers sur plusieurs kilomètres… En quelques années, la ville d’Ajaccio a investi 50 millions d’euros pour réaliser des travaux de sécurisation.

Une prévention face à des orages de plus en plus violents

Cette transformation durable de la ville à coups de pelles mécaniques répond à une urgence : la progression d’orages de plus en plus violents. C’est le cas dans un quartier noyé sous un mètre d’eau dès 2008, mais aussi, il y a deux ans, lors d’une tempête meurtrière. Bilan : cinq morts et 90 navires échoués. Depuis cette date, l’alerte téléphonique est systématique pour la population.

Des investissements en ville, mais aussi en mer. Météo-France vient de placer au large de la Corse cinq balises autonomes pour détecter la formation d’une tempête. Cet arsenal préventif est complété par un radar nouvelle génération qui peut détecter, lui, la formation de cellules orageuses, 120 km avant qu’elles ne touchent la côte.

Avec le réchauffement de la mer, les spécialistes estiment que les épisodes méditerranéens vont s’intensifier dans les prochaines années. La prévention des risques est devenue un enjeu majeur pour les autorités.