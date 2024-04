"Jamais fait aussi chaud, aussi tôt" : un début avril marqué par une chaleur "exceptionnelle"

Ce début d'avril marque un record par ses hautes températures, selon Météo France. On a relevé samedi 6 avril plus de 30 degrés dans plusieurs villes du pays.

"Il n’avait jamais fait aussi chaud, aussi tôt dans l’année en France", confirme Météo France en revenant sur ce week-end anormalement chaud pour la saison aux quatre coins du pays. Samedi 6 avril, l’indicateur thermique national (soit la moyenne quotidienne de la température relevée dans 30 stations météorologiques représentatives du territoire) a atteint 17,6°C. Du jamais vu aussi tôt depuis le début des relevés.

De nouveaux records nationaux de chaleur et de douceur nocturne ont même été battus pour un mois d'avril : samedi, il a fait jusqu'à 33,9 degrés à Navarrenx (Pyrénées-Atlantiques), tandis que Biarritz a connu 22,5 degrés dans la nuit. Dans plusieurs régions, "la chaleur n’était pas au niveau des records mensuels, mais s’est montrée précoce et inédite pour un début avril", souligne Météo-France, citant les exemples de Strasbourg (29°C) ou de Paris-Montsouris (24,4°C). Une chaleur provoquée par "une masse d'air exceptionnellement chaud pour cette période de l'année" et "propulsée par la dépression Kathleen" jusque dans le nord de la France.