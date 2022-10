Fortes chaleurs en octobre : a-t-on déjà vu des températures si élevées à ce moment de l'année ?

Si la dimension "anormale" de cette vague de douceur interpelle, il faut se soucier de ses conséquences sur l'environnement, alerte les experts. Chercheur en écologie à l'Université de Porto, Nicolas Dubos a observé comme tout un chacun la météo très clémente du mois d'octobre qui s'achève. Un dérèglement qui pourrait avoir de multiples répercussions : "Il y a des effets très complexes", remarque-t-il, "on a longtemps pensé que l'automne était une saison peu sensible en matière de biodiversité, puisqu'elle ne correspondait pas à des cycles de reproduction et que l'on n'y observait pas de risques majeurs de mortalité. Mais l'on est aujourd'hui revenu, puisque les chercheurs observent que l'automne fait partie intégrante du cycle des espèces." Chez certaines classes d'animaux notamment, c'est une période durant laquelle "les juvéniles vont se disperser : ils sont devenus assez grands et la chaleur peut clairement les défavoriser". Et de prendre en exemple, "la salamandre, qui a besoin d'une forte humidité" et ferait partie des espèces défavorisées.