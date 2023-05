Météo : les vieux dictons ont-ils encore du sens ?

Ces observations d’antan ont tendance cependant à perdre du sens avec le changement climatique. "L'adage ‘Noël au Balcon, Pâques au Tison’ n’a plus de sens aujourd’hui, étant donné que tous les Noël sont doux. Et ce le sera encore moins dans les décennies à venir, notamment à cause du changement climatique", relève Guillaume Woznica. L’exemple des Saints de glace, qui tombent ces jeudi, vendredi et samedi, et sur lequel se penche le reportage de TF1 en tête de cet article, est très intéressant de ce point de vue. Saint-Gervais, Saint-Pancras et Saint-Mamert font à eux trois un petit hiver, dit le dicton. "Trente ans en arrière, il était courant encore d’avoir des gelées partout en France au mois de mai. Avec le changement climatique, on se rend compte que les dernières gelées dans l’ouest ont lieu plutôt autour de la mi-avril, voire début avril dans le sud. On est très loin des Saints de Glace de ces 11, 12 et 13 mai", souligne Guillaume Woznica.