Fortes chaleurs et pluies diluviennes : qu'est-ce que la rivière atmosphérique "Rhum Express" ?

Les rivières atmosphériques restent rares mais pas exceptionnelles : une seconde venant d’Hawaï, baptisée cette fois "Pinapple Express" ("la route des ananas"), est actuellement en train d’arroser la Californie. Ces phénomènes "existent partout" : "Il y en a presque tous les jours, mais elles n’atteignent pas toujours les continents et n’ont pas toujours des effets aussi marqués", explique Météo France sur son site.

Toutefois, l’influence humaine accentue les fortes températures mais aussi les précipitations, en agissant comme "un booster, un dopant" sur une fluctuation météorologique naturelle, ajoute Christophe Cassou. Les circulations atmosphériques rendent donc les épisodes de douceur plus chauds et les épisodes de fraîcheur moins frais. Or "un climat plus chaud augmente le transport d’humidité dans les systèmes météorologiques", ce qui donne lieu à des évènements humides plus intenses : "une atmosphère plus chaude de 1°C peut contenir 7% de vapeur d'eau en plus", explique le climatologue, qui martèle que "chaque fraction de degrés compte".