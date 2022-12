Météo : pourquoi 2022 a été une année hors norme

Autre phénomène météorologique exceptionnel : la sécheresse. Il y a eu en moyenne moins 25% de pluie partout dans le pays. Et du 15 au 31 octobre, l'Hexagone a même connu un épisode de chaleur inédit, jusqu'à 7 °C au-dessus des températures habituelles en automne. "Ce n'est pas normal. À cette époque-là, on devrait aller cueillir des champignons et être sous la pluie", assurait sous le soleil un plaisancier, en octobre dernier.

Les spécialistes évoquent des événements rarissimes par leur durée et leur intensité. Selon Tristan Amm, prévisionniste à Météo France : "Ces vagues de chaleur et ces phénomènes extrêmes nous indiquent que le climat est totalement en phase avec le réchauffement climatique, et que ces événements, bien qu'extrêmes, sont voués à être de plus en plus fréquents et de plus en plus intenses, parfois même de plus en plus longs au cours des années et des décennies à venir".