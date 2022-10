Sécheresse et chaleur : les récoltes perturbées

Lorsqu’il fait le tour de son exploitation, cet agriculteur vendéen n’a pas le moral. À cause du manque d’eau, il puise dans ses réserves de foin pour nourrir ses vaches depuis le mois de juin. Actuellement, il a épuisé 50% de son stock. Une sécheresse qui dure et lui fait redouter les prochaines semaines. Avec une nourriture qui se fait plus rare et afin de préserver son cheptel, il a dû prendre une décision radicale : se séparer d’une cinquantaine de ses bêtes.