VIDÉO - Météo : shorts, t-shirts et lunettes de soleil ressortent des placards

Le glacier lui aussi, semble avoir perdu la notion du temps, et fait le plein comme en été. "C'est la première année où l'on mange une glace en janvier. On est ravis, c'est un temps idéal", lance un client ravi. On voit des sourires, mais aussi de l'inquiétude, face à des températures toujours plus hautes, qui semblent confirmer le réchauffement climatique global. Il faisait 22 degrés à Biarritz cet après-midi du Jour de l'An, et déjà quatorze degrés à huit heures du matin.