VIDÉO - Records de chaleur en 2023 : vers un été sans fin ?

De quoi se demander si 2023 sera l'année la plus chaude du pays ? Partout, les températures restent élevées pour la saison. "Cette fin de semaine, les températures vont de nouveau remonter avec plus de 30°C sur la moitié sud. L'été a tendance à s'allonger et l'hiver se rétrécit", explique Matthieu Sorel, climatologue chez Météo France. Des étés de plus en plus longs qui annoncent des années de plus en plus chaudes. Les températures se sont déjà élevées de 1,4°C en un peu plus d'un siècle.