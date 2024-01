VIDÉO - Yoyo de la météo : "On va conserver ces douceurs jusqu'à mercredi"

En ce moment, l'écart de températures avoisine les 15 à 20°C d'un jour à l'autre, dans de nombreuses régions. À Lille, par exemple, vendredi dernier, il faisait -8°C au réveil et ce mardi matin, à la même heure, le thermomètre affichait +10°C. Pourquoi la météo fait-elle le yoyo et jusqu'à quand l'épisode de douceur va-t-il durer ?

Après un long et impressionnant épisode de froid, notamment dans la moitié nord de l'Hexagone, les températures sont redevenues extrêmement douces en France. En survolant les abords de plusieurs régions, la différence saute aux yeux, comme vous pouvez le voir dans la vidéo en tête de cet article. En seulement quelques jours, de vendredi à mardi précisément, les habitants sont passés de -15 à 12°C à Arras (Pas-de-Calais), de -7 à 14°C aujourd'hui à Nevers (Nièvre), ou encore de -3 à 14°C à Metz (Moselle).

Prenez l'exemple de la ville d'Amiens, dans la Somme. Vendredi au petit matin, il faisait -12°C (première image ci-dessous).

Ce mardi, les températures montent à +12°C. Soit 24°C d'écart en moins d'une semaine !

Les paysages sont méconnaissables et le quotidien des habitants forcément perturbé. Les températures ont donc fait le grand écart.

Des valeurs dignes d'une "fin de mois de mars"

Le phénomène est étonnant, mais il n'est pas exceptionnel, comme l'explique Jérôme Lecou, prévisionniste chez Météo France, dans le sujet en tête de cet article. Pour expliquer cette amplitude thermique des derniers jours en France, dit-il, "l'air très froid au nord de la Seine" a été progressivement chassé, dès le dimanche, par "de l'air doux qui stationnait sur la péninsule ibérique".

Parmi les causes, se trouve le changement climatique, raccourcissant les périodes de froid et réduisant leur durée.

Cette douceur va-t-elle durer ? Peut-on laisser les doudounes au placard après cet épisode de froid ? Selon Tatiana Silva, spécialiste Météo - TF1-LCI, "Normalement, on va conserver ces douceurs remarquables au moins jusqu'à mercredi prochain. Il faut se rendre compte qu'on est 10°C au-dessus des normales de saison. On a des valeurs dignes d'une fin de mois de mars". Il fait tellement doux qu'un record a été battu à Montpellier (Hérault), avec une température de 22,1°C, la plus haute jamais enregistrée dans la ville en janvier.