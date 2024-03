"On est restés bloqués" : dégâts et perturbations dans le Rhône et la Loire après de fortes rafales

Ce vendredi après-midi, deux départements restent en alerte orange face aux vents violents : le Rhône et la Loire. La tempête Nelson frappe désormais dans les terres. Des rafales jusqu'à 112 km/h ont été enregistrées à Lyon (Rhône).

Avec 112 km/h de vent, certains arbres n'ont pas résisté. Dans le centre-ville de Lyon, près d'une dizaine de voitures sont écrasées. Il faudra des heures de travail pour tout déblayer.

Le vent a soufflé jusqu'à 110 km/h

Plus au sud dans le Rhône, un arbre est tombé sur la voie de TER. Impossible d'aller plus loin, quatre heures d'attente pour 17 passagers avant de retrouver l'air libre et les bourrasques. La suite du voyage se fera en taxi. "On est restés bloqués depuis ce matin, cinq heures, ça commence à être long quand même", explique une passagère. Une matinée envolée, "Un concours annulé, retour à Lyon... Je vais dormir aussi, parce que je suis fatigué", affirme un jeune homme.

À Saint-Étienne aussi, le vent souffle à 110 km/h. Des accès sont interdits, un échafaudage inquiète en particulier les pompiers. Les agents de la voirie, eux, redoutent les chutes de tuiles.

Le vent n'a pas non plus épargné l'Isère, plusieurs départs sont retardés après des chutes d'arbre sur la ligne Grenoble-Chambéry. La circulation des trains vient seulement de reprendre. Dans la Drôme et l'Ardèche, 2000 personnes sont encore privées de courant.