Les tornades, pas si rares en France : "Aucun lien établi avec le réchauffement climatique"

Des tornades ont touché les Hauts-de-France et la Normandie dimanche soir, comment explique-t-on la formation de tels phénomènes ?

Une tornade, c'est un tourbillon de vent qui se crée sous un nuage d'orage. Pour cela, il faut qu'il y ait deux éléments. Le premier, c'est la présence d'un orage formé à partir d'un nuage qui aspire l'air chaud et humide près du sol et qui l'envoie en altitude où il est plus frais et plus sec. Ce mouvement d'aspiration peut se mettre à tourner en présence d'un autre élément que l'on appelle cisaillement de vents, lorsque les courants d'air changent de direction et d'intensité en fonction de l'altitude.

Dimanche, sur le nord-ouest de la France, ces deux conditions étaient réunies : des orages et une situation très active au niveau des vents, avec ce que l'on appelle un "jet" en haute altitude, qui est un courant de vents violents soufflant à plus de 200 km/h et dans une direction un peu différente des vents beaucoup plus faibles présents près du sol. Lorsque ces derniers sont aspirés dans l'orage, tout cela se met progressivement à tourner, ce qui peut provoquer un tourbillon de vent étroit, qui fait rarement plus de 100 à 200 mètres de large, mais très violent. C'est ce que l'on appelle une tornade.